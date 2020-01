Financiamento das autarquias em debate

Serão votadas amanhã as propostas apresentadas pelo PSD e pelo PS, contrárias uma à outra, referentes à transferência das receitas dos impostos do IVA e do IRS para as autarquias regionais, discutidas ontem no parlamento regional.

Se os social-democratas defendem que a verba deve ser transferida através do Orçamento do Estado e não do da Região, os socialistas apresentaram uma proposta que é o oposto. Isto porque a Lei do Financiamento das Autarquias e da transferência de competências foi aprovada em 2018, mas não foi adaptada às Regiões Autónomas.

Por um lado, o PSD acredita que essa responsabilidade deve ser do Estado, como acontece com os municípios no continente, e propõe que a República inclua as autarquias da Madeira e dos Açores nessas transferências. Brício Araújo apresentou a proposta: “É perfeitamente legítimo que os municípios da RAM exijam a responsabilidade do Estado” nesta matéria. Os social-democratas não aceitam, assim, que “o Estado cumpra as obrigações perante as autarquias locais com as verbas da Região”. Carlos Rodrigues também defende mais igualdade: “Se em todo o país as autarquias são financiadas pelo Orçamento de Estado, porque é que na Madeira e nos Açores as autarquias têm de ser financiadas pelos orçamentos regionais?”. O CDS-PP concorda e Lopes da Fonseca apoiou a proposta, afirmando que as Regiões Autónomas não podem ser a “excepção”. Aponta ainda que o assunto tem solução fácil: “O Estado assume as transferências todas em termos de IVA e em termos de IRS, mas não retira à Região a parte que tem direito relativamente ao âmbito fiscal”.

O PCP também acompanha o diploma social-democrata a enviar à Assembleia da República e Ricardo Lume acentua a desresponsabilização do Estado: “Esta é uma lei injusta que não atribui às autarquias os montantes necessários”. O comunista é da opinião que o Estado se livra de funções que são suas, passando-as para os municípios, “muitas vezes sem um envelope financeiro necessário”. Também Élvio Sousa do JPP concorda, mas defende que os deputados social-democratas à Assembleia da República já deviam ter exercido o direito potestativo e ter posto o assunto à discussão em Lisboa, há mais tempo. Por causa disso, afirma que os argumentos do PSD “caem na caducidade”.

O PS, por outro lado, não apoia o diploma. Victor Freitas defendeu que a Região tem competências e que deve ter responsabilidade de as delegar às autarquias, e não o Estado. Os socialistas apresentam mesmo uma proposta contrária. Miguel Iglésias propôs que o Governo Regional transfira para as autarquias os 7,5% provenientes do IVA. O socialista diz que em causa estão 1, 5 milhões de euros a distribuir pelos 11 municípios regionais: “O montante total apurado para os 11 municípios da Região é de cerca de 1,52 milhões de euros em que 25% desse valor é distribuído por todos os concelhos de forma equitativa, sendo os restantes 75% distribuídos de forma proporcional ao IVA liquidado no respectivo território. Afirma a AMRAM que não tendo sido ainda publicado o respectivo diploma regional, impede-se os municípios de receberem esta receita, que é sua por direito. Se esta casa não aprovar este projecto do PS, significa que as autarquias da Região vão ficar sem 1,5 milhões euros de receita. Que aliás já não terão este ano nem no próximo”. Miguel Iglésias apontou ainda que se os 7,5% do IVA não forem adaptados, as autarquias também vão receber menos do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF): “As 11 Câmaras Municipais são duplamente penalizadas. Por um lado não se transfere a receita de IVA que é sua por direito, por outro, perdem no FEF”.