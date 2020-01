O parlamento regional regressa, amanhã, às reuniões plenárias, com uma ordem de trabalhos dominada por duas propostas, do PSD e do PS, sobre a participação das autarquias nas receitas de impostos.

Os sociais-democratas apresentam uma proposta de lei a enviar à Assembleia da República que tem por objectivo garantir o financiamento das autarquias das regiões autónomas alterando o regime...