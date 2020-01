Serão votadas amanhã as propostas apresentadas pelo PSD e pelo PS, contrárias uma à outra, referentes à transferência das receitas dos impostos do IVA e do IRS para as autarquias regionais, discutidas ontem no parlamento regional.

Se os social-democratas defendem que a verba deve ser transferida através do Orçamento do Estado e não do da Região, os socialistas apresentaram uma...