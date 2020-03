Não foi bonita parte da Concentração de +45 anos, de futebol de veteranos, acontecida no passado sábado no Campo do Canicense.

Iniciativa de um grupo de elementos ligados à ATARAM, este Circuito Super São Roque surgiu a pedido dos futebolistas mais experientes, tendo como foco principal o convívio, aliado a uma (salutar) prática desportiva. No entanto, por vezes tal não acontece...