Finais felizes

É desta forma que Sandra – utente da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM) – se apresenta aos alunos das escolas primárias aonde vai, precisamente, para contar histórias.

Recorre aos símbolos pictográficos (uma tabela com desenhos que representam objectos ou conceitos, um pouco à semelhança do que acontece com a linguagem gestual) e à tecnologia (um tablet com um sistema...