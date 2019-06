Com um fim-de-semana grande à porta, o Barreirinha Bar Café (BBC) sugere para o dia 28 de Junho, um fim de tarde descontraído e animado em que a selecção musical estará a cargo de Sarah Linhares, uma amante da música do mundo, cuja ‘viagem’ começa às 18h30.

No sábado, a música ao vivo volta ao Largo do Socorro com os conhecidos Black Dog Blues Band, sendo esta uma banda que nasceu...