Há previsão de aguaceiros para as regiões montanhosas e costa Norte da Madeira durante o próximo fim-de-semana ‘alargado’ pela tolerância do rali. A partir de sexta-feira aumentam as probabilidades de precipitação que ameaçam molhar o Rali Vinho Madeira, nomeadamente nas passagens pelas zonas altas e costa Norte, associada à instabilidade gerada por depressão que passará bastante...