Depois do filme ‘Retrato da Rapariga em Chamas’, que esteve, este sábado, em exibição nos cinemas NOS do Fórum Madeira, os madeirenses poderão ver ‘Uma Vida Alemã’, no próximo dia 14 de Março, pelas 21 horas. Este documentário consta da programação deste mês de Março do Screenings Funchal.

‘Uma Vida Alemã’, de Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer,...