‘Na Praça Pública’ de Agnès Jaoui, ‘Crazy Horse’ de Frederick Wiseman, ‘Viridiana’ de Luis Buñuel e ‘Viaggio in Italia’ de Roberto Rossellini são as quatro propostas do Encontro com o Cinema para o mês de Fevereiro. Hoje, a fechar Janeiro, pode assistir ao filme ‘Frankie’, de Ira Sachs. No Auditório do Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol.

A oferta de filmes vai da produção...