Filipa Fernandes Rodrigues na administração do SESARAM

O Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região vai passar a contar com mais dois elementos, tal como é da vontade do Governo Regional, que já tinha anunciado publicamente o alargamento da composição do órgão directivo da empresa pública, de três para cinco.

O DIÁRIO sabe que para além de Rafaela Fernandes, presidente, Pedro Gouveia, vice-presidente e Miguel Freitas, vogal, vão entrar na equipa Filipa Fernandes Rodrigues e Cátia Ferreira Castanha, nome já indicado pelo CDS, mas que ainda não tomou posse. Ao que sabemos nem está actualmente na Região. Apesar de ausente, Cátia Castanha foi nomeada, entretanto, assessora do gabinete do Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

Filipa Fernandes Rodrigues é farmacêutica de profissão, tem 39 anos, trabalha na Farmácia Santo António e integrou a lista de candidatos do PSD às eleições regionais do passado dia 22 de Setembro, em 41.º lugar. Licenciou-se na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

A alteração aos estatutos do SESARAM deve acontecer quando terminar o debate do Orçamento da Região para 2020, que arranca hoje no Parlamento e que se prolonga até quinta-feira.

A indicação de Filipa Fernandes Rodrigues surge numa altura particularmente tensa no sector da Saúde, na sequência do processo de nomeação fracassado de Filomena Gonçalves para a direcção clínica do SESARAM. A médica cirurgiã, indicada pelo CDS, retirou-se de cena, segundo a própria revelou ao DIÁRIO (ver edição de ontem), devido à “passividade” do seu anterior partido (CDS) e por “nunca ter sido desejada pela tutela” para desempenhar aquele cargo.

A alteração de estatutos de organismos públicos chegou também ao IASAÚDE. Para integrar a ex-secretária regional dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, o Governo viu-se na obrigação de criar um novo organismo na Administração Pública: a direcção Regional de Saúde. Tudo porque a ex-governante não tem as qualificações necessárias para desempenhar o cargo enquanto autoridade de saúde, função que tem de ser assumida por um médico.