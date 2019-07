“Desde muito pequeno quis ser árbitro”. A frase é de Victor Miguel Gomes, numa entrevista concedida ao DIÁRIO, em Maio de 2013, quando recebeu as insígnias da FIFA. Seis anos depois, o árbitro lusodescendente está nomeado para dirigir a final da Taça das Nações Africanas (CAN), que se realiza amanhã, entre Senegal e Argélia (20 horas, com transmissão no Eurosport2).

