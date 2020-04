Os principais eventos com o cunho da Câmara Municipal do Funchal, que iriam decorrer nos meses de Abril e Maio, como o Fica na Cidade, a Feira do Livro ou o Dia do Padroeiro, serão adiados e adaptados às novas circunstâncias que a Região, Portugal e o Mundo estão a enfrentar, anunciou ao DIÁRIO o presidente da edilidade, Miguel Silva Gouveia.

Cronologicamente falando, o próximo...