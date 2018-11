A vitória da dupla Alexandre Camacho/Rui Rodrigues no European Rally Trophy, fruto do segundo lugar do Rali Casinos do Algarve, tem honras de destaque na página oficial da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Num artigo intitulado “Conclusão emocionante da final do European Rally Trophy de 2018 em Portugal”, a FIA destaca o final emotivo da prova algarvia, sublinhando que...