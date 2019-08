Fevereiro teve o dobro dos incêndios de Julho

Foi no Inverno que se registaram mais fogos na Região Autónoma da Madeira. Apesar das temperaturas mais amenas, o mês de Fevereiro foi o que mais trabalho deu aos bombeiros, com um total de 94 incêndios em mato e 4 fogos florestais, ou seja, o dobro do que ardeu no mês de Julho, em plena época de maior risco.

Neste segundo mês do ano deflagraram 29 incêndios em Câmara de Lobos, 22...