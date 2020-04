Lembra-se do ‘Live Aid’? Tratou-se de um festival de rock que decorreu em 1985, organizado por Bob Geldof e Midge Ure, com o objectivo de arrecadar fundos para acabar com a fome em Etiópia. À época, os concertos decorreram em estádios perante plateias de dezenas de milhares e foram transmitidos por satélite e televisão, alcançando dois mil milhões de espectadores.

Ora, numa altura...