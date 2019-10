Festival de Órgão regressa ao Colégio com Scarlatti, Bach e Rameau

E ao quinto dia, o X Festival de Órgão da Madeira regressa a um dos palcos mais característicos, o da Igreja de São João Evangelista (do Colégio), no Funchal, para uma homenagem a Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach e Jean-Philippe Rameau, a cargo do organista suíço Yves Rechsteiner.

Nesta décima edição do evento organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, e que,...