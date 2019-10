Festival de Órgão pelas mãos de António Esteireiro

A Igreja de São João Evangelista (Colégio) e o seu órgão de carvalho e mogno, de duplo teclado, recebem hoje, pelas 21h30, o concerto de António Esteireiro, intitulado ‘O Órgão no Século XXI’.

O reportório deste concerto, que está inserido no 10.º Festival de Órgão da Madeira’, será dedicado ao presente século e inclui improvisação, sendo esta uma tradição organística.

Organizado pelo Governo Regional, no âmbito do programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, este evento prolonga-se até o próximo domingo, dia 27 de Outubro, apresentando-se com uma programação dedicada a ‘Seis Séculos de Música para Órgão’.

A organização deixa o convite para “uma viagem musical através dos séculos e do património organístico existente na Região Autónoma da Madeira”.

Recorde-se que ontem, pelas 21h30, a Igreja de Santa Luzia, no Funchal, recebeu o concerto ‘La superba, O despertar do violoncelo’, com música do século XVII, com João Vaz, no órgão, e Diana Vinagre, no violoncelo barroco.

O 10.º Festival de Órgão da Madeira’ arrancou, no passado dia 18 de Outubro, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), no Funchal, com Stephen Tharp.

Eduardo Jesus, secretário do Turismo e Cultura, marcou presença na abertura deste evento, cuja programação tem explorado a música do século XV ao século XXI, num ciclo de 11 concertos com recitais protagonizados por organistas e solistas de renome nacional e internacional, realizados em igrejas e conventos emblemáticos da Madeira.

Sobre António Esteireiro

Natural de Lisboa, António Manuel Esteireiro é licenciado em Órgão pela Escola Superior de Música e Teatro de Munique, e em Música Sacra pela Escola Superior de Música Sacra de Regensburg (Órgão e Improvisação com Franz Josef Stoiber).

Tais estudos só foram possíveis com o apoio da Diocese de Regensburg e da Fundação Geiselberg de Munique. Posteriormente, frequenta a classe de Órgão de Hans-Ola Ericsson, na Escola Superior de Música de Bremen.

Tem realizado concertos tanto como solista, como integrado em várias formações corais e orquestrais, em vários países europeus, México e Brasil.

Além de convidado regular dos principais ciclos de concertos e festivais de órgão nacionais, coordenou também os Ciclos de Concertos de Órgão na Basílica dos Mártires em Lisboa, e a Integral da Obra para Órgão de Olivier Messiaen, apresentada na Sé Patriarcal de Lisboa, por ocasião das comemorações do centenário deste compositor.

Professor de Órgão nos Cursos Nacionais de Música Litúrgica organizados pelo Santuário de Fátima em colaboração com o Secretariado Nacional de Liturgia, é também colaborador regular do Serviço de Música Sacra da Paróquia de Santa Maria de Belém. No âmbito desta colaboração, assumiu também a programação dos Ciclos de Concertos de Órgão no Mosteiro dos Jerónimos.

Actualmente, lecciona no Instituto Gregoriano e na Escola Superior de Música de Lisboa as disciplinas de Órgão e Improvisação.