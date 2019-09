Festival de marionetas abre mundo mágico

A Associação Nuvem Aquarela e a Câmara Municipal do Funchal juntaram-se para produzir o Mariofa - Festival de Marionetas e Formas Animadas, onde poderá encontrar produções regionais, nacionais e internacionais. É de 10 a 12 de Outubro, quase todo ele com entrada livre. Esta primeira edição vai homenagear Lígia Brazão, que esteve na génese do então Gabinete de Apoio à Expressão Musical...