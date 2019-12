Festival de Coros de Natal chega hoje à Sé

Depois de ter passado pela Placa Central (Avenida Arriaga), a XXII edição do Festival de Coros de Natal ‘Natal no Funchal’ terá hoje como ‘palco’ a Sé.

Promovido pelo Orfeão Madeirense, o evento junta, além do grupo organizador, o Coro de Câmara da Madeira, o Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha e o Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial. Além da colaboração dos coros...