Festival de bandas madeirenses

É já um dos grandes cartazes culturais e de animação da costa Norte da ilha. A Mostra Gastronómica de Santana decorre de 19 a 26 de Julho, congregando sete restaurantes do concelho que vão dar a conhecer iguarias regionais, em particular as do município, que configuram um dos ingredientes principais deste certame.

“Com este tipo de evento, os nossos comerciantes mostram o que de...