Festivais do Atlântico e Raízes cancelados

Não haverá este ano nem Festival do Atlântico nem Festival Raízes do Atlântico, os dois eventos previstos para Junho foram cancelados pelo Governo Regional, que sentiu necessidade de alterar o calendário de Animação Turística e Cultural em resultado da pandemia de covid-19 e do impacto que esta teve nos mercados internacionais. Na agenda continua a Festa da Flor, com adiamento já anunciado mas a realizar-se ainda este ano. O evento transita para Setembro e cola-se à Festa do Vinho da Madeira, garantindo um mês de actividades.

A decisão da Secretaria Regional de Turismo e Cultura não surge como surpresa, uma vez que estão a ser cancelados e adiados eventos em todo o país e um pouco por todo o mundo essencialmente pelas medidas restritivas com vista à contenção da propagação do novo coronavírus e pela falta de turismo que esta gerou. O mercado neste momento praticamente estagnou.

Ao transitar para Setembro, a Festa da Flor mantém o mesmo figurino. O programa de animação na baixa da cidade do Funchal é comum e decorre de 3 a 27. A Festa da Flor tem os pontos altos concentrado sobretudo na primeira quinzena. A cerimónia do Muro da Esperança está prevista para o dia 5, o grande cortejo da Flor acontece no dia 6, e no fim-de-semana de 12 a 13 de Setembro realizar-se-á o desfile de moda ‘Madeira Flower Collection’. Só os Concertos da Flor acontecem mais no final do mês, de 24 a 27. Já a Festa do Vinho da Madeira arranca no dia 12 com a Vindima ao Vivo, no Estreito de Câmara de Lobos. Depois, a 17 e 20 de Setembro pode acompanhar a segunda edição do Madeira Wine & Film Harvest, na quinta Magnólia, onde são projectados filmes alusivos à temática do vinho.

O Festival Raízes do Atlântico é um dos mais antigos festivais europeus de música do Mundo e o mais antigo a nível nacional, ainda em actividade. Estava previsto decorrer de 18 a 20 de Junho. O Festival do Atlântico é outro dos eventos populares do calendário de festividades. A edição de 2020 ia realizar-se de 6 a 27 deste mesmo mês, com espectáculos piromusicais na baixa nos dias 6, 13, 20 e 27. Os dois ficam sem efeito.

“A realidade que ainda vivemos da pandemia de covid-19 não se coaduna com a característica do Festival que, embora tenha a componente musical, o ponto alto é o espectáculo piromusical que decorre todos os sábados, com o lançamento de fogo-de-artifício, que, de certa forma, pretende evidenciar alegria e festa, que colide, em parte, com o quadro actual que vivemos, a exigir algum recato e consideração por quem sofre”, cita o gabinete o secretário regional do Turismo e Cultura

A partir de Setembro, Eduardo Jesus acredita que há condições para manter a programação. Setembro é encarado por Eduardo Jesus como o “grande momento de relançamento do destino Madeira junto dos mercados de origem de turistas, quer nacionais, quer internacionais”, cita-o o seu gabinete. “O efeito pretendido decorre da necessidade de impor ao mercado um grande acontecimento que constitua a viragem de uma página face à crise em que nos fez mergulhar o Covid-19”, defende.

A partir de Setembro, Eduardo Jesus adianta que será seguido o calendário normal, mantêm-se os restantes eventos, nomeadamente o Festival de Colombo de 23 a 27 Setembro; o Festival da Natureza da Madeira de 6 a 11; o Festival de Órgão da Madeira de 16 a 25; e as Festas do Fim do Ano, de 1 de Dezembro a 10 de Janeiro.