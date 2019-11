QUINTA-FEIRA

A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi organiza o I Festival Internacional de Guitarras Alírio Diaz na Madeira. O concerto de abertura será às 18 horas, na Câmara Municipal do Funchal, havendo outro na sexta-feira pelas 19 horas no Hotel Muthu Raga e, no sábado, o encerramento do festival será no Hotel RIU, às 19 horas.

Estreiam nos cinemas do...