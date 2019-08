Festas obrigam a suspender obra de saneamento

As obras de saneamento básico que decorriam na Estrada Regional 104, que atravessa a freguesia da Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, eis que a obra vai ficar ‘congelada’ durante as próximas semanas para garantir que não haverá constrangimentos pela interrupção de uma das faixas, numa altura em que decorrerão festas naquela freguesia, mas sobretudo no concelho vizinho, São...