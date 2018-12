Festa segura e foco no ambiente

Este ano, na ‘Noite do Mercado’, vão estar nas ruas 130 elementos de várias forças de segurança para zelar pela segurança da população, disse o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), na manhã de ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, durante a apresentação oficial da também conhecida como ‘noite dos carrinhos’.

Destes, 60 elementos são dos Bombeiros Sapadores do...