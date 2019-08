Festa do Vinho sobe

Há mais festa dentro da Festa do Vinho, que começa no próximo domingo e garante animação até ao dia 8 de Setembro no Funchal. A grande novidade é o facto de estender-se à recém-reaberta Quinta Magnólia e de contar com três novos cartazes dentro deste cartaz maior da programação oficial. Ao todo foram investidos 299 mil euros, mais 36 mil euros do que no ano passado, sendo a taxa...