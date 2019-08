A Festa do Vinho, que se iniciou, no passado domingo, com a XVI Semana Europeia do Folclore, decorre até 8 Setembro, numa edição que surge reforçada na sua oferta de animação e pela primeira vez alargada à renovada Quinta Magnólia. Um cartaz turístico que, orçado em cerca de 300 mil euros, envolve 2.310 pessoas na sua organização e atinge, neste período, uma ocupação hoteleira média...