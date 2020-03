Já muitos sabem que o arranque do Rali de São Vicente é também sinónimo do primeiro evento de diversão nocturna associada à força motriz aqui na ilha. No lado de fora do asfalto, mais concretamente nas piscinas da Ponta Delgada, o circuito faz-se com muitos ‘burnouts’ à mistura na pista de dança da discoteca ao ar livre a ser montada na noite de 20 de Março (sexta-feira) e que certamente...