Festa de Natal em Santana para “combater solidão” na terceira idade

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, marcou presença na abertura oficial da Festa de Natal da Associação Santana Cidade Solidária (ASCS), que decorreu esta sexta-feita, no salão paroquial daquela localidade do Norte da ilha. Uma iniciativa que reuniu 200 utentes de diversas unidades de apoio à terceira idade do concelho.

Na ocasião, Rita Andrade aproveitou para saudar os presentes, sublinhando a satisfação de participar neste momento “de partilha”, que visou também “combater a tendência para ficar em casa” comum a muitos idosos, sobretudo do sexo masculino.

“A solidão mata, este é um facto. É por isso que temos de nos relacionar e ter estes momentos”, reiterou a governante.

Desde 2003, que a ASCS organiza este encontro com todos os Centros de Dia, de Convívio e Centros Sociais Municipais do concelho de Santana.