Festa da Flor no Free State custou 50 mil

A participação da Região na terceira edição do Free State Madeira Flower Festival, na África do Sul, custou 49.745 euros, segundo a resolução do Governo Regional, publicada na edição do Jornal Oficial (JORAM) de 19 de Dezembro.

Esta resolução estabelece um contrato-programa com Maria Laura Rodrigues, para a concepção e decoração dos carros alegóricos - cinco em representação da cada...