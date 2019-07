A icónica Festa Branca está de volta ao Belmond Reid’s Palace a 20 de Julho, sábado, a partir das 19h30, no Pool Terrace. Um evento que já faz parte da tradição do hotel e no qual os participantes são convidados a utilizar a cor branca para a celebração do Verão, em família e com muito glamour.

O jantar-buffet, com a assinatura do ‘chef’ Luís Pestana, será acompanhado por um ‘DJ...