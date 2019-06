Ferry custou mais de 6 milhões em 2018

Cada viagem que o ‘Volcán de Tijarafe’ efectuou, em 2018, e que contemplava o percurso Funchal-Portimão, teve um custo de 510 mil euros. Segundo o DIÁRIO apurou no montante em causa já estava incluído o combustível do navio. No total foram despendidos pela Empresa de Navegação Madeirense (ENM) 6,1 milhões de euros no frete do ferry para as 12 viagens estipuladas pelo Governo Regional....