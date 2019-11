Fernando Santos com ausências de ‘peso’

O seleccionador Fernando Santos anuncia amanhã os convocados para os últimos dois jogos de Portugal na fase de qualificação para o Euro’2020 de futebol, numa lista em que são esperadas algumas baixas, sobretudo no meio campo luso.

Obrigada a vencer a Lituânia, no Algarve, no próximo dia 14 de Novembro, e no Luxemburgo, em 17, para assegurar o segundo lugar do Grupo B e o apuramento...