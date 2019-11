O regresso da equipa feminina do Benfica à Região marca o fim-de-semana andebolístico, onde Sports Madeira e Madeira SAD assumem o principal protagonismo com a realização de mais uma das habituais duplas jornadas.

Hoje, pelas 17 horas, no Pavilhão do Funchal, tarefa à partida bem mais facilitada para o Madeira SAD, que defronta o Assomada, num encontro onde as andebolistas comandadas...