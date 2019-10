Felix Weber triunfa no Ultra Madeira 2019

O alemão Felix Weber foi o grande vencedor da edição 2019 do Ultra Madeira, ao cumprir os 83 km do percurso, que ligou a Ponta do Pargo a Machico, no tempo total de 9 horas, 6 minutos e 21 segundos. Na competição feminina, Cátia Fiqueli foi a mais rápida, realizando o tempo de 12 horas, 10 minutos e 7 segundos.

A competição, organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma...