Está bem encaminhada a negociação dos feirantes do Santo da Serra com a Diocese do Funchal com o objectivo de celebrar um contrato de arrendamento com a entidade religiosa que é proprietária do terreno onde decorria a feira. Os comerciantes informais reuniram-se com o bispo na terça-feira e ontem criaram a ‘Plateia Transparente - Associação de Feirantes’, organização que tem como...