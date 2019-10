Feira do Santo da Serra acaba neste mês

No próximo mês de Novembro, deixa de haver feita no Santo da Serra, pelo menos nos moldes actuais. Esse facto resulta da decisão da Câmara Municipal de rescindir o contrato de arrendamento do espaço, que é propriedade da Diocese do Funchal. A decisão já foi tomada em reunião de Câmara, pelo executivo liderado por Filipe Sousa, e também já foi comunicada aos representantes da igreja....