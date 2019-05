Feira do Livro continua para todos os gostos

A 45.ª Feira do Livro continua hoje na Avenida Arriaga, com uma programação ampla e que abraça todos os gostos - desde os mais pequeninos a graúdos.

Como tem sido hábito, o dia arranca com as histórias de Leda Pestana, no Espaço Infantojuvenil, com a rubrica ‘Um Conto por Dia não sabes o Bem que te fazia’. Passada uma hora, pelas 11, o escritor angolano Vitor Morais apresenta o livro...