Feira do Livro abre hoje com música e dança

O concerto do projecto MUTRAMA é o primeiro a subir ao palco da 45.ª edição da Feira do Livro do Funchal, hoje, pelas 20 horas. Salvador Sobral, vencedor do Festival da Canção 2017, e a conceituada cantora de Jazz Maria João Grancha juntam-se a André Santos, Mariana Camacho, Desidério Lázaro, Joel Silva e António Quintino Reis para tocarem músicas tradicionais madeirenses, no Palco...