Se vencer hoje em Penafiel, dificilmente o Nacional poderia pedir um mês de Fevereiro mais produtivo. Com triunfos diante de Leixões, Vilafraquense e Académica, todos em casa, além do ‘saboroso’ empate em Mafra, os alvinegros conseguiram recuperar, com distinção, daquele mau arranque de 2020. O pior já passou e o Nacional segura a liderança da II Liga, com estatuto ainda mais reforçado...