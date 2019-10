São quase três e um quarto da tarde. Na esplanada da frente mar da Ribeira Brava estão dúzia de clientes, dois deles aparentam ser turistas abrigados de um sol forte. Em frente está uma pequenina loja com movimento quase constante. Um entra e sai de gente. Do toldo queimado lê-se Clube de Vídeo Oeste. Avançamos. O som que sai da coluna saem as vozes inconfundíveis de Zezé Di Camargo...