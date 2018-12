Um FC Porto muito retocado no ‘onze’, mas muito eficaz, venceu ontem o Galatasaray, por 3-2, igualando o seu recorde de 16 pontos numa fase de grupos na Champions.

Os ‘dragões’, que averbaram o 12.º triunfo consecutivo em todas as provas, somaram assim 16 pontos, igualando o recorde de 1996/1997, de uma equipa comandada por António Oliveira, com Sérgio Conceição no plantel, numa...