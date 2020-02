A 13 jornadas do fim do campeonato, o FC Porto está a um ponto do líder Benfica, após ter derrotado (2-1) o Vitória de Guimarães, treinado pelo madeirense Ivo Vieira.

A equipa ‘azul e branca’ somou a quarta vitória consecutiva após um duelo em que entrou bem e chegou à vantagem num lance bem desenhado, concluído com ‘felicidade à mistura’: Zé Luís cruzou atrasado a partir da esquerda...