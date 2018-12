FC Porto na Madeira no arranque da 2.ª volta

A visita do FC Porto à Região para defrontar, logo às 15 horas, no Pavilhão do Funchal, o Madeira Andebol SAD, partida que marca o arranque da 2.ª volta da fase regular do ‘nacional’ da I Divisão masculina, é a grande figura do cartaz andebolístico do fim-de-semana.

Grandes candidatos ao título de campeão, os nortenhos apresentam-se na Madeira apenas com uma derrota nas 14 partidas...