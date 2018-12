FC Porto muito acima para este Madeira SAD

Um FC Porto muito acima da actual realidade do Madeira Andebol SAD veio ontem ao Funchal bater a formação madeirense por 31-20, com 17-9 ao intervalo também favorável aos nortenhos.

Pelos números finais, quase tudo fica contado. Duas equipas com realidades bem distintas, de um lado um FC Porto com um plantel em pleno e com alguns dos melhores andebolistas que militam no campeonato...