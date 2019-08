FC Porto é figura de cartaz

O Pavilhão do Funchal volta a ser o palco principal para o arranque oficial da época andebolística, com os madeirenses do AM Madeira Andebol SAD a receberem pelas 18 horas o FC Porto, campeão nacional em título, vencedor da Taça de Portugal e ainda neste passado domingo a ganhar a primeira prova da nova temporada, a Supertaça.

