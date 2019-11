FC Gaia surpreende Madeira SAD

Foi com surpresa, ou talvez não, a vitória obtida ontem pelo FC Gaia sobre a equipa masculina do Madeira Andebol SAD por 25-23, com o conjunto nortenho em vantagem ao intervalo por 14-13.

Uma derrota que confirma o bom desempenho do conjunto gaiense em jogos no seu reduto. Este mesmo Gaia, relembre-se, que não tem muito tempo, ainda a militar na II Divisão, afastou o Madeira SAD...