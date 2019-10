A selecção portuguesa feminina de futebol perdeu ontem com a Inglaterra, por 1-0, em jogo de preparação para a fase de qualificação para o Euro’2021, realizado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, e onde a madeirense Fátima Pinto foi titular ao longo de todo o encontro.

O golo que deu o triunfo às britânicas, que vão acolher o campeonato da Europa em 2021, foi apontado aos 72 minutos...