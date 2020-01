Fátima Lopes é Personalidade 5 Estrelas

Fátima Lopes é hoje eleita Personalidade 5 Estrelas na categoria Criadores de Moda/Estilistas, numa gala que acontece em Lisboa, no LX Factory, às 17 horas.

O prémio é atribuído à designer madeirense pelo quinto ano consecutivo e simboliza o “reconhecimento de uma carreira de 27 anos em Portugal e de 21 anos em Paris”, revela ao DIÁRIO, mostrando-se “muito feliz” e “honrada” por esta “escolha genuína do público”, feita “sem júris nem intermediários” reunido a preferência de 77,6% da população inquirida.

Ciente de que “ninguém vive de prémios”, considera, no entanto, que “é sempre bom recebê-los”, sobretudo quando são atribuídos pelo público para o qual trabalha e tem dedicado grande parte da sua vida.

“Sou uma pessoa muito verdadeira e transparente, nunca fiz nada para agradar a ninguém e tudo o que eu faço é o que eu sinto”, explica a designer, salientando que a escolha pelo nome Fátima Lopes junta a pessoa e a criadora, na medida em que a marca reflecte 100% do seu ADN.

“Só posso dizer obrigada pois faço aquilo que gosto há 27 anos e é maravilhoso quando as pessoas para quem nós trabalhamos vêm dizer que somos a personalidade do ano”, refere, garantindo que é “o melhor prémio que alguém me poderia dar”.

Nos últimos cinco anos, Fátima tem sido reconhecida como Personalidade 5 Estrelas na categoria Criadores de Moda/Estilistas, graças ao “trabalho e empenho” demonstrados ao longos dos anos, que tem privilegiado a profissão em detrimento de uma vida familiar. “Sempre disse que nada é mais importante do que a minha profissão e nada me faz mais feliz do que desenhar colecções. Tudo aquilo que faço é feito com gosto, muita paixão e dedicação”, pois só assim é possível “fazer bem” e construir uma carreira sólida e de sucesso.