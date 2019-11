A equipa feminina do CAB Madeira procura esta tarde (14h30), no Pavilhão do CAB, frente à Ovarense, a sua primeira vitória na Liga Portuguesa de Basquetebol, naquele que será o jogo de estreia de Fátima Freitas no comando técnico.

A treinadora madeirense assumiu recentemente o cargo, na sequência da saída de Carlos Sousa, após um início de temporada decepcionante, onde a formação...