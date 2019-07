Os faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge vão abrir ao público gratuitamente nesta segunda-feira, dia 1 de Julho, no âmbito do Dia Mundial das Ajudas à Navegação, que se celebra esta ano pela primeira vez em todo o país.

Os faróis abrem as portas de forma gratuita entre as 14h00 e as 17h00 e não serão efectuadas marcações, com as entradas a serem realizadas por ordem de chegada...